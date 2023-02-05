الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 3.7 مليارات ريال

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الأحد، منخفضًا 143.21 نقطة ليقفل عند مستوى 10558.58 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 3.7 مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 213 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 46 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 172 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات: أمريكانا، ومكة، وبروج للتأمين، وأمانة للتأمين، وسلامة الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: اليمامة للحديد، وطباعة وتغليف، وأميانتيت، وحلواني إخواني، وأنابيب، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 4.76 % و 5.06 %.
فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، ودار الأركان، والإنماء، وجبل عمر، والراجحي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الراجحي، ودار الأركان، وأمريكانا، والإنماء، والأهلي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 91.35 نقطة ليقفل عند مستوى 18905.15 نقاط, وبتداولات بلغت قيمتها 10.6 ملايين ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 188 ألف سهم.