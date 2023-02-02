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عند مستوى 10701.79 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4 مليارات ريال

2023-02-02 الساعة 4:12
الأسهم السعودية تغلق منخفضة بتداولات 4 مليارات ريال
المواطن - واس

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس، اليوم الخميس، منخفضاً 81.94 نقطة ليقفل عند مستوى 10701.79 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 172 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: سلامة، ودار الأركان، وسايكو، ومدينة المعرفة، وأمريكانا الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: الإنماء، وسليمان الحبيب، والسعودي الفرنسي، والمجموعة السعودية، واتحاد اتصالات، الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 5.84 % و 4.25 %.

فيما كانت أسهم شركات: أمريكانا، والإنماء، ودار الأركان، وبترو رابغ، والجزيرة الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات: الإنماء، والرجحي، والأهلي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

إغلاق المؤشر

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 151.48 نقطة ليقفل عند مستوى 18996.50 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 18.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 240 ألف سهم.

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