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عند مستوى 10783 نقطة

الأسهم السعودية تغلق منخفضة

2023-02-01 الساعة 4:12
الأسهم السعودية تغلق منخفضة
المواطن - فريق التحرير

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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضًا 9.12 نقاط ليقفل عند مستوى 10783.73 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

كمية الأسهم

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 132 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 111 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 94 شركة على تراجع.

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وكانت أسهم شركات: سلامة، ومجموعة الحكير، وأنابيب، والإنماء طوكيو م، والكيميائية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات: المجموعة السعودية، وتعليم ريت، وبدجت السعودية، والمتقدمة، والوطنية، الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 10.00 % و 4.60 %.

فيما كانت أسهم شركات: دار الأركان، وأمريكانا، والراجحي، والأهلي، وبترو رابغ الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: الراجحي، والأهلي، ودار الأركان، وسابك، وشركة الاتصالات السعودية الأكثر نشاطًا في القيمة.

مؤشر نمو

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 7.57 نقاط ليقفل عند مستوى 19147.98 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 20.6 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 470 ألف سهم.

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