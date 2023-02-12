الأقمار الصناعية تكشف صدعًا عملاقًا بعد زلزال تركيا

وثقت صور للأقمار الصناعية نشرتها وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” خطوط صدع ناجمة عن زلزال تركيا المدمر.

عواقب الزلزال

وبحسب منشور الوكالة عبر تليجرام، اليوم الأحد، فإنها تواصل مراقبة عواقب الزلزال في جنوب شرقي تركيا، وأرفقت صورة حالية لمنطقة ضربها الزلزال بأخرى التقطها القمر الصناعي “ريسورس – بي” في شهر يوليو 2021.

وأفادت أن الصورة التي التقطها القمر الصناعي Kanopus-V التابع لشركة Roscosmos هي لمطار هطاي بعد سلسلة من الزلازل.

كما نُشرت صورة أخرى لصدع كبير وقارنتها بصورة لذات المنطقة التقطت في 2021، حيث يظهر الفرق في الصورتين والصدع الذي تسبب به الزلزال.

في سياق متصل، كانت وسائل إعلام تركية قد تحدثت في الحادي عشر من الشهر الجاري، عن تشكل تصدع عملاق بطول 400 متر وعرض 200 متر وعمق 50 مترًا في مقاطعة هطاي جنوب شرقي تركيا.