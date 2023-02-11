الأكاديمية الملكية الفكرية تختتم برنامجها التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع

اختتمت الأكاديمية السعودية للملكية الفكرية بالرياض البرنامج التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع، وذلك بحضور أكثر من 30 متدرباً ومتدربة من مختلف القطاعات والذي قدمه الأستاذ فهد النفجان.

أهم أهداف البرنامج

ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز المهارات العملية وكفاءة فاحصي براءات الاختراع العاملين بمجالات التقنية الرئيسية، وذلك ضمن إطار الخطة التدريبية التي تنفذها الأكاديمية خلال العام الجاري.

الجدير بالذكر الأكاديمية السعودية للملكية الفكرية بالرياض التابعة للهيئة السعودية للملكية الفكرية تنفذ خطة تدريبية طموحة للعام 2023 تتضمن عددا من البرامج والدورات التدريبية المتنوعة والمتخصصة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع السعودي، وذلك استهدافاً لرفع الوعي والمهارات والقدرات في مجالات الملكية الفكرية بصورة عامة.