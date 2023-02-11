هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف في عدة مدن الصحة تطلق الحملة الرقابية على عيادات طب العيون بجميع المناطق الأكاديمية الملكية الفكرية تختتم برنامجها التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع أمانة جدة تصادر 15 ألف عبوة من المنتجات المحظورة بنطاق بلدية البلد الهلال عينه على ذهبية آسيوية وعربية أولى الجولة الـ16 الأكثر تهديفًا بدوري روشن وظائف بمركز جونز هوبكنز أرامكو بعدة تخصصات مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد “منتدى الابتكار الاجتماعي 2023” الإطاحة بـ 18 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف باريس سان جيرمان يصر على ضم زياش
اختتمت الأكاديمية السعودية للملكية الفكرية بالرياض البرنامج التدريبي لفحص طلبات براءات الاختراع، وذلك بحضور أكثر من 30 متدرباً ومتدربة من مختلف القطاعات والذي قدمه الأستاذ فهد النفجان.
ويهدف البرنامج التدريبي إلى تعزيز المهارات العملية وكفاءة فاحصي براءات الاختراع العاملين بمجالات التقنية الرئيسية، وذلك ضمن إطار الخطة التدريبية التي تنفذها الأكاديمية خلال العام الجاري.
الجدير بالذكر الأكاديمية السعودية للملكية الفكرية بالرياض التابعة للهيئة السعودية للملكية الفكرية تنفذ خطة تدريبية طموحة للعام 2023 تتضمن عددا من البرامج والدورات التدريبية المتنوعة والمتخصصة التي تستهدف مختلف شرائح المجتمع السعودي، وذلك استهدافاً لرفع الوعي والمهارات والقدرات في مجالات الملكية الفكرية بصورة عامة.