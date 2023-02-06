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يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

الأكاديمية الوطنية البحرية تعلن عن فرص للتدريب بمسمى “قبطان سفينة”

2023-02-06 الساعة 11:56
الأكاديمية الوطنية البحرية تعلن عن فرص للتدريب بمسمى “قبطان سفينة”
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الأكاديمية الوطنية البحرية بدء في برنامج تدريب منتهٍ بالتوظيف (قبطان سفينة)، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة لا تقل عن 70 %.
3- درجة اختبار القدرات لا تقل عن 10 %.
4- اجتياز اختبار الآيلتس IELTS بدرجة لا تقل عن ٣.٥ أو ما يعادلها.
5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم ٢٤ عاماً.
6- أن يجتاز المتقدم اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
7- أن يكون المتقدم لائقاً طبياً.
8- لم يسبق للمتقدم الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).

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 المزايا:

1- تدريب منتهٍ بالتوظيف.
2- مكافأة شهرية خلال فترة التدرب ۳۰۰۰ ريال.
3- تأمين طبي أثناء التدريب.
4- راتب شهري مجزٍ بعد التخرج.

 مكان الدراسة:

–  المنطقة الشرقية – الأكاديمية الوطنية البحرية في الجبيل.

نبذة عن الأكاديمية:

– مؤسسة تدريب وطنية غير ربحية تهدف إلى تطبيق أعلى معايير الخدمات المهنية وتدريب وتأهيل الكوادر السعودية الناشئة وفق أكثر مستويات التدريب العملي والنظري كفاءة وجودة بما في ذلك الخدمات المتصلة بقطاع التدريب البحري، تأسست الأكاديمية أثر شراكة استراتيجية بين كل من شركة أرامكو السعودية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/07/14هـ الموافق 2023/02/05م.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا 

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