الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن بدء التقديم في البرامج المنتهية بالتوظيف

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للطاقة بدء التقديم في (البرامج المنتهية بالتوظيف)، لحملة (الثانوية العامة)، واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن مواطنة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
1- سعودي أو ابن مواطنة.
2- شهادة الثانوية العامة بنسبة 75.
3- مؤهل للحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
4- درجة قياس لا تقل عن 70.
الوظائف:
1- فني آلات دقيقة.
2- فني كهرباء.
1- شهادة معتمدة في نهاية التدريب.
2- تدريب منتهي بالتوظيف.
3- تأمين طبي.
4- مكافأة شهرية مجزية.
– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا