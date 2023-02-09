الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن بدء التقديم في البرامج المنتهية بالتوظيف

أعلنت الأكاديمية الوطنية للطاقة بدء التقديم في (البرامج المنتهية بالتوظيف)، لحملة (الثانوية العامة)، واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن مواطنة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

موعد التقديم: