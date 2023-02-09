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اشترطت أن يكون المتقدم سعودي الجنسية

الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن بدء التقديم في البرامج المنتهية بالتوظيف

2023-02-09 الساعة 8:58
الأكاديمية الوطنية للطاقة تعلن بدء التقديم في البرامج المنتهية بالتوظيف
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للطاقة بدء التقديم في (البرامج المنتهية بالتوظيف)، لحملة (الثانوية العامة)، واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو ابن مواطنة، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الشروط المطلوبة

1- سعودي أو ابن مواطنة.
2- شهادة الثانوية العامة بنسبة 75.
3- مؤهل للحصول على دعم صندوق تنمية الموارد البشرية.
4- درجة قياس لا تقل عن 70.

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الوظائف:

1- فني آلات دقيقة.
2- فني كهرباء.

مزايا البرنامج:

1- شهادة معتمدة في نهاية التدريب.
2- تدريب منتهي بالتوظيف.
3- تأمين طبي.
4- مكافأة شهرية مجزية.

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بدءا من تاريخ 1444/07/17هـ الموافق 2023/02/08م وينتهي التقديم يوم الإثنين بتاريخ 1444/07/22هـ الموافق 2023/02/13م.طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:اضغط هنا

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