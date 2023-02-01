الأمم المتحدة: المملكة شريك تاريخي في دعم لاجئي فلسطين

أشادت الأمم المتحدة، في تقرير لها، بدور حيوي تقوم به المملكة في دعم القضية الفلسطينية، فيما يخص مسألة اللاجئين وتقديم الدعم الحيوي لهم.

التضامن السعودي

وأشار الموقع الرسمي للأمم المتحدة، إلى أنه للمرة الأولى منذ عام 2020، قام المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بزيارة المملكة يومي 28 و 29 يناير بدعوة من وزارة الخارجية، فيما تصدّر التضامن السعودي مع لاجئي فلسطين جدول أعمال محادثات مفوض الأونروا مع نائب وزير الخارجية، وليد الخرجي، والمشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبد الله الربيعة.

وفي سياق متصل، ركز لقاء لاحق مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس إدارة مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة الفيصل، على هشاشة الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والتصعيد المقلق الأسبوع الجاري.

تصاعد العنف

وأوضح التقرير الأممي أن هذه التحركات، تأتي وسط تصاعد التوتر بين الفلسطينيين والإسرائيليين نتيجة هجوم إرهابي خارج كنيس يهودي في القدس الجمعة الماضية أسفر عن مقتل سبعة إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين، بينما قُتل تسعة فلسطينيين خلال غارة إسرائيلية استهدفت نشطاء مشتبه بهم في مخيم للاجئين بالضفة الغربية في اليوم السابق.

وقال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني، خلال زيارته للمملكة، إن الأحداث المقلقة التي تتسارع في الضفة الغربية تذكير صارخ بأن استقرار المنطقة معلقًا بخيط رفيع.

شريك استراتيجي

وأضاف مفوض الأونروا: “نحن في الأونروا نتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع المملكة، كشريك استراتيجي، لضمان استمرار دعم حياة اللاجئين، بخاصة الأطفال والشباب، بشكل إيجابي من خلال التعليم والرعاية الصحية والخدمات الأخرى التي تقدمها الوكالة”.

وأوضح المفوض العام، أنه تم تخصيص المساعدات السعودية، والتي تبلغ قيمتها 27 مليون دولار، في نهاية العام الماضي بشكل مباشر لميزانية البرامج الأساسية للأونروا والتي ساهمت في الحفاظ على الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين.

وقال المفوض العام للأونروا: إن المملكة شريك تاريخي للأونروا، فقد ساعد الدعم السعودي في بناء المدارس والعديد من المنشآت التي استضافت طلبة الوكالة وخدماتها. إننا نتطلع الآن إلى المستقبل ونقوم مع شركائنا بتحديث خدماتنا للاجئي فلسطين.

الاستقرار الإقليمي

وأكد لازاريني أهمية عمل الأونروا مع المملكة، لا سيما في مجالات مثل تنمية الشباب وتمكينهم، إلى جانب تعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال: إن التعليم ومهارات العصر الحديث هي أفضل الأدوات التي يمكن أن يقدمها المجتمع الدولي للاجئين الفلسطينيين الشباب، من خلال مساعدتهم في بناء مستقبلهم.

تمكين الشباب

ناقشت الأونروا، مع المسؤولين بالرياض، خلال زيارة مفوض الأونروا التي استمرت يومين، سبل التعاون مع الهيئات السعودية بشأن تمكين الشباب وتوظيفهم.

شدد المفوض العام على أهمية أن تعمل الأونروا مع المملكة كشريك استراتيجي، بخاصة في المجالات التي تتوافق فيها ولاية الوكالة مع رؤية المملكة لعام 2030 مثل تنمية الشباب وتمكينهم وتعزيز السلام والاستقرار الإقليميين.

يذكر أن الأونروا ستشارك في منتدى الرياض الإنساني الدولي القادم الذي سيعقد في الرياض في 20 فبراير/شباط 2023.