الأمم المتحدة تعترف: خذلنا المنكوبين شمال غرب سوريا

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أقرت الأمم المتحدة بفشلها في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين في الشمال السوري بعد أن حصد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي ما يقارب 30 ألف قتيل، وشرد الآلاف أيضًا.
واعتبر مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الأحد، أن المنظمة خذلت السكان شمال غرب سوريا.
وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر، “خذلنا سكان شمال غرب سوريا، إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم، يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل أبدًا”.
وأضاف: “ملتزمون بتصحيح إخفاقنا في شمال غرب سوريا بأسرع ما يمكن”.
وكان غريفيث، أعرب أمس السبت عن اعتقاده بأن عدد ضحايا الزلازل سيتجاوز 40 ألف قتيل، معتبرًا أنه من الصعب للغاية إعطاء تقدير دقيق لأن الأنقاض لم يتم إزالتها بعد، إلا أنه رجح أن يتضاعف عدد القتلى.
وأفاد مراسل العربية بأن قافلة مساعدات أممية من ١٠ شاحنات دخلت اليوم مناطق المعارضة من معبر باب الهوى، بعد أيام من المناشدات بضرورة الإسراع في إدخال مواد الاغاثة، واتهامات للنظام السوري بمنع دخول المساعدات من الجانب الذي يسيطر عليه.