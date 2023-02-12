Icon

وفاة لاعب الهلال السابق يوسف السالم Icon تداول السعودية تعلن موعد إجازة يوم التأسيس Icon تسجيل 39 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 30 Icon سعود عبدالحميد يتفوق على الكبار بمونديال الأندية Icon 35 وظيفة شاغرة لدى القوات الجوية الملكية Icon برامج لتنمية وإثراء بحوث العلوم الطبية في جامعة الأميرة نورة Icon تقدم روسي وسقوط بلدة أوكرانية استراتيجية Icon سوق السيارات الكهربائية السعودية ينضم لعالم الكبار Icon العثيم توزع 247.5 مليون ريال أرباحاً نقدية على المساهمين Icon السديس: جهود محافظ حفر الباطن أثمرت تطورًا واضحًا وملموسًا في المحافظة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
فشلت في مساعدة آلاف المدنيين

الأمم المتحدة تعترف: خذلنا المنكوبين شمال غرب سوريا

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٥ مساءً
الأمم المتحدة تعترف: خذلنا المنكوبين شمال غرب سوريا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أقرت الأمم المتحدة بفشلها في مساعدة آلاف المدنيين السوريين، وعجزها عن إيصال المساعدات إلى المنكوبين في الشمال السوري بعد أن حصد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم الاثنين الماضي ما يقارب 30 ألف قتيل، وشرد الآلاف أيضًا.

عدم وصول المساعدات

واعتبر مارتن غريفيث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ، اليوم الأحد، أن المنظمة خذلت السكان شمال غرب سوريا.

قد يهمّك أيضاً
Img

الجوازات تستعرض خدماتها وإنجازاتها في ليب 23

Img

الطائي والاتفاق يسعيان للانتفاض في دوري روشن

وقال في تغريدة عبر حسابه في تويتر، “خذلنا سكان شمال غرب سوريا، إنهم على حق في شعورهم بالتخلي عنهم، يتطلعون إلى مساعدة دولية لم تصل أبدًا”.

تضاعف عدد القتلى

وأضاف: “ملتزمون بتصحيح إخفاقنا في شمال غرب سوريا بأسرع ما يمكن”.

وكان غريفيث، أعرب أمس السبت عن اعتقاده بأن عدد ضحايا الزلازل سيتجاوز 40 ألف قتيل، معتبرًا أنه من الصعب للغاية إعطاء تقدير دقيق لأن الأنقاض لم يتم إزالتها بعد، إلا أنه رجح أن يتضاعف عدد القتلى.

10 شاحنات

وأفاد مراسل العربية بأن قافلة مساعدات أممية من ١٠ شاحنات دخلت اليوم مناطق المعارضة من معبر باب الهوى، بعد أيام من المناشدات بضرورة الإسراع في إدخال مواد الاغاثة، واتهامات للنظام السوري بمنع دخول المساعدات من الجانب الذي يسيطر عليه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته
حصاد اليوم

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته

حصاد اليوم
بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...
العالم

بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...

العالم
الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان
العالم

شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان

العالم
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...
الرياضة

ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...

الرياضة
تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة
السعودية اليوم

تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

السعودية اليوم