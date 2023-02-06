Icon

ارتفاع حصيلة وفيات زلزال تركيا إلى 2316 شخصًا Icon التسوية الودية بعرعر تعيد حقوق موظف بمبلغ تجاوز 317 ألف ريال Icon ارتفاع ضحايا زلزال سوريا لـ 1300 قتيل Icon بؤرة جديدة لتفشي إنفلونزا الطيور في سلوفاكيا Icon الاستثمار في السياحة السعودية الآن فرصة ماسية Icon الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا Icon واشنطن بعد تجميع بقايا المنطاد: لن نعيده لبكين Icon الهوية الوطنية تتلألأ بين جداريات نفق طريقي التخصصي والإمام سعود بالرياض Icon وظائف شاغرة لدى قطار سار في 3 مدن Icon تنبيه من المدني لأهالي جازان: فرضية حريق غدًا بأحد المباني Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
بسبب تزايد مخاطر التصعيد والهجمات

الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا

2023-02-06 الساعة 11:09
الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من أن العالم قد يكون متّجهًا نحو “حرب أوسع”، في وقت تتزايد “مخاطر التصعيد” في أوكرانيا.

وقال جوتيريش: “أخشى أن يكون العالم يمضي قدمًا.. نحو حرب أوسع، أخشى أن يكون يفعل ذلك بكامل وعيه”، قبل أن يعرب عن قلقه من تهديدات أخرى للسلام من النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى أفغانستان، مرورًا ببورما ومنطقة الساحل وهايتي.

قد يهمّك أيضاً
Img

الهلال يستهدف أول فوز سعودي ضد الفرق البرازيلية

Img

توقعات بانخفاض درجات الحرارة في الشرقية والرياض

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “بدأنا عام 2023 وأمامنا مجموعة تحديات لم نرَ مثلها في حياتنا”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.

ساعة القيامة

وذكَّر جوتيريش بأن مجموعة العلماء التي تدير “ساعة القيامة” في واشنطن، اعتبرت مؤخرًا أن توقيت الساعة بات منتصف الليل إلا تسعين ثانية، بمعنى أن البشرية لم تكن يومًا أقرب إلى نهاية العالم مما هي اليوم. ورأى جوتيريش في ذلك إشارة إنذار.

وكانت مجموعة من العلماء المشرفين على مشروع “ساعة القيامة” الرمزي، الذي أطلق في عام 1947 في واشنطن، قالوا في يناير الماضي: إن توقيت الساعة بات منتصف الليل إلا تسعين ثانية، بمعنى أن البشرية لم تكن يومًا أقرب إلى نهاية العالم كما هي عليه حاليًّا.

وشدّد جوتيريش على أنه “علينا أن نستيقظ وننكبّ على العمل”، معدّدًا قائمة مسائل ملحة في عام 2023، على رأسها الحرب في أوكرانيا.

وقال الأمين العام للمنظمة الدولية: “فرص السلام لا تكفّ عن التضاؤل. مخاطر التصعيد وإراقة الدماء لا تكفّ عن التزايد”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار
غرائب

لحظة سرقة متجر أمريكي أثناء النهار

غرائب
انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...
الرياضة

انطلاق منافسات دورة الألعاب الرياضية الـ18 للقوات...

الرياضة
مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...
السعودية اليوم

مطالب باستثناء معاملات يتجاوز ضررها الشخص المعاقب...

السعودية اليوم
الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية
آخر الاخبار

الهلال يسعى لتكرار إنجاز النصر بمونديال الأندية

آخر الاخبار
لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...
غرائب

لفتة إنسانية من متطوع تونسي تسهل مرور...

غرائب
وظائف شاغرة في شركة سيمينس
وظائف

وظائف شاغرة في شركة سيمينس

وظائف
نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا
العالم

نيويورك تايمز: أمريكا ورطت نفسها بدعم أوكرانيا

العالم
هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...
الرياضة

هيرفي رينارد ينفي رحيله عن الأخضر لتدريب...

الرياضة