الأمم المتحدة تُحذر: العالم يتجه لـ حرب أوسع بسبب أوكرانيا

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حذّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، اليوم الاثنين، من أن العالم قد يكون متّجهًا نحو “حرب أوسع”، في وقت تتزايد “مخاطر التصعيد” في أوكرانيا.
وقال جوتيريش: “أخشى أن يكون العالم يمضي قدمًا.. نحو حرب أوسع، أخشى أن يكون يفعل ذلك بكامل وعيه”، قبل أن يعرب عن قلقه من تهديدات أخرى للسلام من النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي إلى أفغانستان، مرورًا ببورما ومنطقة الساحل وهايتي.
وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: “بدأنا عام 2023 وأمامنا مجموعة تحديات لم نرَ مثلها في حياتنا”، بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس”.
وذكَّر جوتيريش بأن مجموعة العلماء التي تدير “ساعة القيامة” في واشنطن، اعتبرت مؤخرًا أن توقيت الساعة بات منتصف الليل إلا تسعين ثانية، بمعنى أن البشرية لم تكن يومًا أقرب إلى نهاية العالم مما هي اليوم. ورأى جوتيريش في ذلك إشارة إنذار.
وكانت مجموعة من العلماء المشرفين على مشروع “ساعة القيامة” الرمزي، الذي أطلق في عام 1947 في واشنطن، قالوا في يناير الماضي: إن توقيت الساعة بات منتصف الليل إلا تسعين ثانية، بمعنى أن البشرية لم تكن يومًا أقرب إلى نهاية العالم كما هي عليه حاليًّا.
وشدّد جوتيريش على أنه “علينا أن نستيقظ وننكبّ على العمل”، معدّدًا قائمة مسائل ملحة في عام 2023، على رأسها الحرب في أوكرانيا.
وقال الأمين العام للمنظمة الدولية: “فرص السلام لا تكفّ عن التضاؤل. مخاطر التصعيد وإراقة الدماء لا تكفّ عن التزايد”.