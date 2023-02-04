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منع قيادة المركبات على الغطاء النباتي

الأمن البيئي يضبط عمليات تخييم مخالفة وإشعال نيران

2023-02-04 الساعة 10:26
الأمن البيئي يضبط عمليات تخييم مخالفة وإشعال نيران
المواطن - فريق التحرير

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كشفت القوات الخاصة بالأمن البيئي، عن رصد بعض المخالفات الضارة بالبيئة الناتجة عن عمليات التخييم داخل الغابات بدون تصريح.

مخالفات بيئية

وأوضحت القوات الخاصة بالأمن البيئي، في فيديو نشرته عبر تويتر، أنه تم رصد مخالفات بيئية للتخييم داخل الغابات بدون تصريح، وإشعال النار في أراضي الغطاء النباتي، ومخالفة ثالثة عبر قيادة المركبات على الغطاء النباتي وخارج المسار المحدد.

وحث رجال الأمن المخالفين على وقف أعمال إشعال النيران في تلك الأراضي، فيما ضبطت مخالفًا آخر قام بجمع الحطب.

الإبلاغ عن المخالفات

وحثَّتِ القواتُ على الإبلاغ عن أي حالات تمثلُ اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة. كما أكدت أنه يعرض مرتكبه إلى غرامة قد تصل إلى 3000 ريال.

 

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