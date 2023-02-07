الأمن البيئي يضبط 21 مخالفًا بسبب انتهاكات الرعي

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 21 مخالفًا لنظام البيئة، 15 مواطنًا، و5 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي لـ 512 من الإبل، و70 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

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