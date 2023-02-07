الأمن البيئي يضبط 21 مخالفًا بسبب انتهاكات الرعي

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 21 مخالفًا لنظام البيئة، 15 مواطنًا، و5 مقيمين من الجنسية السودانية، ومقيمًا من الجنسية الباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي لـ 512 من الإبل، و70 رأسًا من الأغنام في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين.
وأكد أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى (500) ريال لكل متن، وعقوبة رعي الأغنام غرامة تصل إلى (200) ريال لكل رأس.
وحث على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و (996) في بقية مناطق المملكة .