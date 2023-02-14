مواطن يبتكر طريقة لاصطياد قرد البابون تويتر يهدد مستخدمي العلامة الزرقاء حجز 70% من مساحة معرض الدفاع العالمي مجلس الوزراء يتابع تطورات الأوضاع الإنسانية جراء الزلزال والجهود السعودية لإغاثة سوريا وتركيا ذقن دنيا بطمة يثير الجدل في أحدث ظهور لها ديوان المظالم يطلق قناته الرسمية عبر التليجرام إنقاذ حياة معتمرة بتقنية الإيكمو ارتفاع حصيلة قتلى زلزال تركيا إلى نحو 32 ألفًا وزارة الداخلية تحذر من تشغيل الوافدين المخالفين الأمن البيئي يضبط 34 مخالفًا لنظام الرعي
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 34 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 28 مواطنًا، و6 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 766 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.
وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.