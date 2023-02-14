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من بينها داخل محمية الملك عبدالعزيز

الأمن البيئي يضبط 34 مخالفًا لنظام الرعي

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٥ مساءً
الأمن البيئي يضبط 34 مخالفًا لنظام الرعي
المواطن - واس

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 34 مخالفًا لنظام البيئة، منهم 28 مواطنًا، و6 مقيمين من الجنسية السودانية، ارتكبوا مخالفات رعي 766 متنًا من الإبل، في أماكن يمنع فيها الرعي في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، ومحمية الملك سلمان الملكية، ومحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية.

قوات الأمن البيئي

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً أن عقوبة مخالفة رعي الإبل غرامة تصل إلى 500 ريال لكل متن.

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وحث المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.

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