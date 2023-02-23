الأمن البيئي يعثر على مفقود محمية حرة الحرة

عثرت القوات الخاصة للأمن البيئي على مواطن مفقود في محمية حرة الحرة بمحمية الملك سلمان الملكية، إثر بلاغ من مركز شرطة طريف، بالتعاون مع فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ، وقدمت المساعدة اللازمة له.