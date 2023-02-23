الأمن البيئي يعثر على مفقود محمية حرة الحرة

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عثرت القوات الخاصة للأمن البيئي على مواطن مفقود في محمية حرة الحرة بمحمية الملك سلمان الملكية، إثر بلاغ من مركز شرطة طريف، بالتعاون مع فريق إنجاد التطوعي للبحث والإنقاذ، وقدمت المساعدة اللازمة له.
وأهابت القوات الخاصة للأمن البيئي بالمتنزهين ومرتادي المناطق البرية اتباع الأنظمة وإجراءات السلامة، وعدم دخول المناطق المحظورة إلا بترخيص، ولطلب المساعدة الاتصال بالرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و (999) و (996) في بقية مناطق المملكة.