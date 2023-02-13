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تشمل رتب وكيل رقيب وعريف وجندي أول وجندي

الأمن الدبلوماسي يعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:١١ مساءً
الأمن الدبلوماسي يعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للرتب (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

طريقة الاستعلام

وأشارت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إلى أنه يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

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