الأمن الدبلوماسي يعلن نتائج القبول النهائي لعدد من الرتب

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أعلنت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن نتائج القبول النهائي للرتب (وكيل رقيب، عريف، جندي أول، جندي) رجال، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.
وأشارت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي مُمثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية، إلى أنه يمكن الاستعلام من خلال الرابط التالي: اضغط هنا