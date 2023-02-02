الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة على جوجل كروم روبوت جوي طائر بقوة الرياح والضوء خسارة ريال بتيس ضد برشلونة بثنائية محمد عبده في ليلة تكريم طلال مداح: اللي زرعه تلاميذه حصدوه حضور غفيرة لحفل صوت الأرض وسط تألق النجوم جمال عارف: الهلال يشارك بـ كأس العالم للأندية كبطل وليس مرشحًا تركي آل الشيخ: ليلة صوت الأرض دليل على مكانة الفن السعودي استضافة السعودية لكأس آسيا أبرز أخبار موجز “المواطن” ليوم الثلاثاء الباحة أكثر مكان تجمع قرود البابون و40 ألف قرد بـ 500 بؤرة ببغاء يسجن صاحبه ويغرمه 100 ألف دولار
حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات خطيرة في متصفح جوجل كروم.
وأشار المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الأربعاء، إلى أن المهاجم يمكنه استغلال الثغرات وتنفيذ أعطال في الذاكرة المكدّسة.
وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل إلى نسخة 108.0.5359.219، مشيرًا إلى أن جوجل أصدرت توضيحًا للتحديثات اللازمة من (هنا).