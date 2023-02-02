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المركز أوصى بتحديث نظام التشغيل

الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة على جوجل كروم

2023-02-02 الساعة 1:47
الأمن السيبراني يحذر من ثغرات خطيرة على جوجل كروم
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرات خطيرة في متصفح جوجل كروم.

وأشار المركز عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أمس الأربعاء، إلى أن المهاجم يمكنه استغلال الثغرات وتنفيذ أعطال في الذاكرة المكدّسة.

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تحديث النظام

وأوصى المركز بتحديث نظام التشغيل إلى نسخة 108.0.5359.219، مشيرًا إلى أن جوجل أصدرت توضيحًا للتحديثات اللازمة من (هنا).

 

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