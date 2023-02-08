الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة خطيرة بمنتجات هواوي

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرة أمنية عالية الخطورة لدى منتجات شركة هواوي؛ إذ أصدرت الشركة تحديثًا لمعالجة ثغرة في Huawei Whole-Home Intelligence Software.

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يتمثل تهديد الثغرة في تعيين الصلاحيات؛ بما يؤدي إلى السماح للمهاجم بالوصول غير المصرح به إلى عمليات أو خصائص مقيدة الصلاحيات.

وأوصى الأمن السيبراني بتحديث النسخ المتأثرة بهذه الثغرة؛ إذ إن شركة هواوي أصدرت توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط (اضغط هنا).