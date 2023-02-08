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تسمح للمهاجم الوصول إلى خصائص مقيدة الصلاحيات

الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة خطيرة بمنتجات هواوي

2023-02-08 الساعة 10:45
الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة خطيرة بمنتجات هواوي
المواطن - فريق التحرير

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حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني من ثغرة أمنية عالية الخطورة لدى منتجات شركة هواوي؛ إذ أصدرت الشركة تحديثًا لمعالجة ثغرة في Huawei Whole-Home Intelligence Software.

التفاصيل

يتمثل تهديد الثغرة في تعيين الصلاحيات؛ بما يؤدي إلى السماح للمهاجم بالوصول غير المصرح به إلى عمليات أو خصائص مقيدة الصلاحيات.

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وأوصى الأمن السيبراني بتحديث النسخ المتأثرة بهذه الثغرة؛ إذ إن شركة هواوي أصدرت توضيحًا لهذه التحديثات عبر الرابط (اضغط هنا).

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