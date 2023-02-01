الأمن العام الأردني ينفي وجود مخدرات الفراولة بالمدارس

أصدر الأمن العام الأردني بيانًا، بشأن انتشار منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحذر الطلبة وأولياء الأمور من وجود مخدرات على شكل حلوى فراولة تحتوي على مواد خطيرة تذهب العقل وتجعل الأطفال يدخلون في حالة هستيرية متداولة في المدارس الأردنية.

بيان رسمي

ورد الأمن العام الأردني، بنفي جميع هذه الإشاعات والأقاويل، مؤكدًا عدم صحة هذه المنشورات التي سببت إرباكًا في الشارع الأردني.

من جانبه، قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية العقيد عامر السرطاوي في بيان، إن هناك من يقوم بإعادة نشر إشاعة انتشار مخدرات الفراولة في المدارس، وهي إشاعة كاذبة جرى نفيها عدة مرات.

ملاحقة مروجي الشائعات

وأكد العقيد السرطاوي أنّه ستتم ملاحقة كل من يقوم بنشرها أو يقوم بنشر مثل تلك الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة.

وقالت مديرية الأمن العام، في تنويه لها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن مثل هذه الشائعات تصدر في بداية كل عام دراسي، وتدعي أن هذه الحلوى تباع في المدارس، إلا أنه لا أساس لها من الصحة.

وأكدت إدارة مكافحة المخدرات أنها على أتم الاستعداد لاستقبال أي شخص يدعي أن أحد أطفاله تعرض لمثل هذه الحادثة، أو أي شخص لديه من هذه المواد المخدرة المزعومة مع التأكيد أنه لا يوجد أي شخص حصل معه ذلك الشيء.