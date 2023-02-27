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منها المستودعات التجارية والبنوك والصرافة

الأمن العام يذكّر بـ 4 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٢٨ مساءً
الأمن العام يذكّر بـ 4 مواقع مشمولة بأحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية
المواطن - فريق التحرير

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أعاد الأمن العام، اليوم الاثنين، التذكير بعدد من المنشآت والمواقع المشمولة بأحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية.

وقال الأمن العام في إنفوجراف على حسابه بموقع “تويتر” “تطبق أحكام نظام كاميرات المراقبة الأمنية على المستودعات التجارية والمؤسسات المالية والبنوك ومراكز الصرافة وتحويل الأموال وأماكن الأنشطة الاقتصادية والتجارية”.

ولفت إلى أنه يحظر تركيب كاميرات المراقبة الأمنية داخل دورات المياه.

مزايا كاميرات المراقبة

وكان مجلس الوزراء أقر في وقت سابق، نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية، في محاولة لتعزيز ترتيب المملكة في المؤشرات الدولية ضمن قائمة الدول الأكثر أمانًا، وهو ما سيدعم جاذبية العيش داخل المملكة وتحسين مستويات جودة الحياة.

ويساهم نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية في الحفاظ على خصوصية الأفراد، من خلال وضعه قائمة بالمواقع المحظور تركيب الكاميرات داخلها التي تتسم بالخصوصية الفردية، ومراعاة أيضًا عدم نقل أو استخدام أي توثيق إلا بأمر من وزارة الداخلية أو رئاسة أمن الدولة أو بأمر قضائي بحسب الأحوال المنصوص عليها.

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