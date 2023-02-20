الأمن الليبي يضبط أسلحة ثقيلة قبل تهريبها لمصر

قائد مركبة يمارس التفحيط في حفر الباطن مدرب الشباب عن مواجهة الهلال: سعداء بالتأهل ولا يهم من يكون خصمنا طالب عمره 76 عامًا ينال الدكتوراه بعد نصف قرن لحظة اعتداء أحد منسوبي الهلال السوداني على حارس الأهلي المصري مشهد مبهر للطفل حاتم بائع الفقع الأمين فؤاد أنور: هذا الأمر قد يؤدي لخلل في الهلال قبل مواجهة شباب الأهلي قصة تركي خرج من تحت الأنقاض في فمه سيجارة برشلونة يواصل انفراده بـ صدارة الدوري الإسباني توجيه بإنشاء قسم نسائي في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة تنبيه من الأرصاد لأهالي العاصمة المقدسة وبحرة: عوالق ترابية حتى الـ9 صباحًا
كشف سامي نصر، مدير مديرية أمن طبرق، عن ضبط أسلحة ثقيلة، صواريخ وقنابل ونواظير، كانت معدة للتهريب إلى مصر.
وأردف سامي نصر، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الأنواع ليست المعتاد تداولها بين الأفراد، ولكن تستخدمها التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.
واسترسل مدير أمن طبرق في ليبيا، أن الأسلحة كانت مخبأة في الصحراء تمهيدا لنقلها وتهريبها، وتم ضبطها بعد تلقي أخبار من مركز شرطة جغبوب بوجود تحركات مشبوهة.
ولفت سامي نصر إلى أنه يجري التحقيق بشأنها وتتبع مصدرها، ومعاينتها تشير إلى أنها لم تكن مخزنة بشكل صحيح وأنها نقلت من مكان بعيد.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، الإفراج عن ستة مصريين كانوا قد احتجزوا في غرب ليبيا منذ يومين.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد على صحفته على تويتر: “وفقًا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا، نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله”.
وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، الجمعة، أن “السفارة المصرية في طرابلس تتابع مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، كما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج”.
وبحسب صفحة الوزارة، فإن “المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي، فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به”.
وأفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس، نقلًا عن أهالي قرية الحرجة التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، بأنه تم اختطاف 6 أقباط من عائلة واحدة من أبناء القرية، يعملون في ليبيا على يد مجهولين، وسط مطالبات من الخاطفين بفدية مقابل إطلاق سراحهم.