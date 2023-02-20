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تستخدمها التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة

الأمن الليبي يضبط أسلحة ثقيلة قبل تهريبها لمصر

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٤ صباحاً
الأمن الليبي يضبط أسلحة ثقيلة قبل تهريبها لمصر
المواطن - فريق التحرير

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كشف سامي نصر، مدير مديرية أمن طبرق، عن ضبط أسلحة ثقيلة، صواريخ وقنابل ونواظير، كانت معدة للتهريب إلى مصر.

تستخدمها التنظيمات الإرهابية

وأردف سامي نصر، خلال مؤتمر صحفي، أن هذه الأنواع ليست المعتاد تداولها بين الأفراد، ولكن تستخدمها التنظيمات الإرهابية وعصابات الجريمة المنظمة.

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واسترسل مدير أمن طبرق في ليبيا، أن الأسلحة كانت مخبأة في الصحراء تمهيدا لنقلها وتهريبها، وتم ضبطها بعد تلقي أخبار من مركز شرطة جغبوب بوجود تحركات مشبوهة.

نقلت من مكان بعيد

ولفت سامي نصر إلى أنه يجري التحقيق بشأنها وتتبع مصدرها، ومعاينتها تشير إلى أنها لم تكن مخزنة بشكل صحيح وأنها نقلت من مكان بعيد.

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، مساء الجمعة، الإفراج عن ستة مصريين كانوا قد احتجزوا في غرب ليبيا منذ يومين.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد على صحفته على تويتر: “وفقًا للمعلومات الواردة من سفارتنا في طرابلس، فقد تم بحمد الله إطلاق سراح المصريين الست المحتجزين في ليبيا، نتابع عودة أبناء مصر آمنين إلى أرض الوطن بإذن الله”.

إطلاق سراح 6 مصريين

وكانت وزارة الخارجية المصرية أعلنت في بيان نشرته على صفحتها على فيسبوك، الجمعة، أن “السفارة المصرية في طرابلس تتابع مع الجهات المعنية الليبية للتدخل من أجل إطلاق سراح المواطنين، كما استقبل القطاع القنصلي بوزارة الخارجية ذوي المواطنين أكثر من مرة، خلال الأيام الماضية، لمتابعة حالة المواطنين والعمل على الإفراج عنهم، في ظل الأولوية القصوى التي توليها الوزارة لأبناء مصر بالخارج”.

وبحسب صفحة الوزارة، فإن “المواطنين الستة قد غادروا البلاد بتصاريح سفر تشترط تواجدهم في الشرق الليبي، فقط دون تخطيه إلى مناطق أخرى، وهو ما تعهد المواطنون بالالتزام به”.

من عائلة واحدة

وأفادت وسائل إعلام مصرية، الخميس، نقلًا عن أهالي قرية الحرجة التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج في صعيد مصر، بأنه تم اختطاف 6 أقباط من عائلة واحدة من أبناء القرية، يعملون في ليبيا على يد مجهولين، وسط مطالبات من الخاطفين بفدية مقابل إطلاق سراحهم.

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