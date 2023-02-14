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الأزمة أُثيرت بعد تصريح رئيس الفيحاء بعدم علمه بالتأجيل

الأمير: تأجيل مباراة الهلال والفيحاء غير قانوني لسبب وحيد

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٨ مساءً
الأمير: تأجيل مباراة الهلال والفيحاء غير قانوني لسبب وحيد
المواطن - محمد سمعه

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أوضح القانوني الرياضي أحمد الأمير أن قرار رابطة الدوري السعودي للمحترفين بتأجيل مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الـ17 غير قانوني.

وقال الأمير في عدة تغريدات عبر حسابه في “تويتر” : ” لا يوجد أي مسوغ قانوني يمنح الرابطة الحق في تأجيل مباراة الهلال والفيحاء“.

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وأضاف: “هل شرط المصلحة العامة متوفر في طلب تأجيل اللقاء، بالطبع لا لأن الحد الأدنى الفاصل للراحة قد توفر وبالتالي فإن التأجيل غير قانوني، حتى نصوص الفيفا تُجبر اللاعبين المستدعين من قبل منتخباتهم العودة لأنديتهم والمشاركة خلال 48 ساعة”.

كاريلو - الهلال والفيحاء

مباراة الهلال والفيحاء

وكانت رابطة دوري المحترفين قررت تأجيل مباراة الهلال والفيحاء لتُقام يوم الخميس المقبل بدلًا من غدًا الأربعاء، بعد عودة الهلال من المشاركة في كأس العالم للأندية حيث وصل إلى المباراة النهائية، لكن عبدالله أبانمي رئيس نادي الفيحاء قال في تصريحات تلفزيونية إن قرار تأجيل المباراة جاء له مفاجئًا ولم يتشاور معه أحد من الرابطة في الأمر.

وأضاف أبانمي أن جميع لاعبي الفيحاء كانوا يستعدون لمواجهة الهلال غدًا لكنهم تفاجئوا بالتأجيل، مما دعا الرابطة لإصدار بيان رسمي صباح اليوم الثلاثاء أكدت فيه أنها اتخذت قرار التأجيل بعد اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لدراسة الطلب الذي ورد إليها من نادي الهلال متضمنة الاجتماع مع لجنة المسابقات.

وأضاف بيان الرابطة أنها اندهشت من تصريحات رئيس الفيحاء التي ذكر فيها بأنه لم يكن على علم بالتأجيل رغم إبلاغه بأن المباراة سوف تُؤجل.

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