الأهلي المصري يضرب موعدًا مع ريال مدريد بنصف نهائي كأس العالم للأندية

صعد الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على نادي سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في دور ربع النهائي.

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي المصري إلى دور نصف النهائي

وفي الشوط الثاني دخل الأهلي، بأداء هجومي قوي ومختلف عن أدائه في الشوط الأول، لينجح في تسجيل هدف الفوز عبر لاعبه محمد مجدي ” أفشة” في الدقيقة الـ88 من تصويبة ارتطمت بأحد لاعبي نادي سياتل.

وسيواجه الأهلي، ريال مدريد الإسباني بطل دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء المقبل في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة في دور نصف النهائي.

جدير بالذكر أن الأهلي كان تقابل مع نادي ريال مدريد مرة واحدة وكانت في مباراة ودية في عام 2001، حيث فاز الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب النيجيري صنداي وكان بمناسبة فوز الأهلي بلقب نادي القرن الإفريقي آنذاك في مدينة جوهانسبرج في جنوب إفريقيا.

وسيلعب الفائز من مباراة الأهلي وريال مدريد ضد الفائز من مباراة الهلال وفلامنجو في المباراة النهائية لكأس العالم للأندية مساء السبت المقبل.