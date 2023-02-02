الأهلي المصري يُمطر شباك أوكلاند سيتي بثلاثية

حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي المصري، فوزًا كبيرًا على نادي أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بثلاثية دون رد، وذلك في مباراة الدور الأول في بطولة كأس العالم للأندية.

الأهلي ضد أوكلاند سيتي

وكان الشوط الأول، انتهى بتقدم الأهلي بهدف دون رد سجله اللاعب حسين الشحات من تصويبة قوية في الدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، نجح محمد شريف في إضافة الهدف الثاني بالدقيقة الـ56 بعد تمريرة متقنة من اللاعب حمدي فتحي.

وفي الدقيقة الـ87 سجل الجنوب إفريقي بيرسي تاو الهدف الثالث لـ الأهلي بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمود عبدالمنعم “كهربا”.

الأهلي المصري

وسيواجه الأهلي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي مساء بعد غدٍ السبت في الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.