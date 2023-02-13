الأهلي يتجاوز العروبة بهدف نظيف

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انتهت، منذ قليل، مباراة الأهلي ضد العروبة ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري يلو لأندية الدرجة الأولى، بتحقيق الراقي لفوز هام بهدف دون رد.
وبدأت مباراة الأهلي ضد العروبة التي أُقيمت على استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة بشكل سريع من الراقي، وهدد هيثم عسيري مرمى مصطفى مطر عند الدقيقة 16، ولكن ذهبت الكرة بعيدًا.
واستمرت محاولات الراقي، أملًأ في تسجيل هدف في الدقائق المتبقية، وسقط ميليسي، وطالب اللاعبون بالحصول على ركلة جزاء عند الدقيقة 44، ولكن الحكم طلب باستمرار اللعب، لينتهي الشوط الأول بتعادل الأهلي ضد العروبة.
ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الراقي في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 53 عن طريق مودو بارو، وكاد أمارال أن يهز الشباك في ظهوره الأول، إلا أن كرته مرت بعيدًا عند الدقيقة 88.
وحاول الفريقان تسجيل هدف في الدقائق المتبقية، ولكن دون جدوى، لتنتهي أحداث المباراة بفوز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد العروبة بهدف نظيف.
ورفع الراقي رصيده إلى 43 نقطة، ليتصدر جدول ترتيب دوري يلو، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة عند 23 نقطة في المركز الـ13.