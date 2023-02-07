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ضمن مباريات الجولة العشرين

الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخلود

2023-02-07 الساعة 9:21
الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخلود
المواطن - محمد سمعه

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حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب نادي الخلود بنتيجة هدفين لهدف في الجولة العشرين من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.

وكان اللاعب حسن هاشم العلي تقدم بالهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.

الأهلي يحقق 3 نقاط ثمينة 

وفي الشوط الثاني سجل باستوس لاعب الراقي بالخطأ في مرماه هدف التعادل لنادي الخلود في الدقيقة الـ48.

الأهلي والخلود

وفي الدقيقة الـ73، نجح اللاعب الجامبي مودو بارو في إحراز الهدف الثاني للراقي، ليُصبح رصيد الراقي بعد الفوز 40 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو.

أما نادي الخلود فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز التاسع.

الأهلي والخلود

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