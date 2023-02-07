الأهلي يستعيد ذاكرة الانتصارات بثنائية في الخلود

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حقق الفريق الكروي الأول بـ الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب نادي الخلود بنتيجة هدفين لهدف في الجولة العشرين من بطولة دوري يلو لـ موسم 2022/2023.
🎥 | ملخص أهداف ⚽️ |#الخلود 1#الأهلي 2قد يهمّك أيضاً
مباراة ضمن الجولة العشرين من دوري الدرجة الأولى#الخلود_الأهلي#الرياضية_السعودية#دوري_يلو pic.twitter.com/Ai6iuB4OJd
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) February 7, 2023
وكان اللاعب حسن هاشم العلي تقدم بالهدف الأول لـ الراقي في الدقيقة الـ40 من عمر الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني سجل باستوس لاعب الراقي بالخطأ في مرماه هدف التعادل لنادي الخلود في الدقيقة الـ48.
وفي الدقيقة الـ73، نجح اللاعب الجامبي مودو بارو في إحراز الهدف الثاني للراقي، ليُصبح رصيد الراقي بعد الفوز 40 نقطة في المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو.
أما نادي الخلود فتجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز التاسع.