Icon

الأهلي يُطمئن الجماهير بشأن إصابة رياض بودبوز Icon زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب مدينة سالتا الأرجنتينية Icon فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال Icon وزير الرياضة للاعبي الشباب والهلال: فالكم الفوز والتأهل Icon هزة أرضية جديدة تضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر Icon نخوة العوجا والعرضة إرث متجذر في وجدان كل سعودي Icon إنجاز آسيوي استثنائي ينتظر الهلال Icon الصحة: تسجيل 24 إصابة كورونا و55 حالة تعافٍ Icon قانوني: الاستئناف سوف يلغي غرامة تاليسكا! Icon القبض على لص سرق مركزًا لذوي الإعاقة بالأردن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

آخر الاخبار
الرياضة
حصاد اليوم

الأهلي يُطمئن الجماهير بشأن إصابة رياض بودبوز

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٣ مساءً
الأهلي يُطمئن الجماهير بشأن إصابة رياض بودبوز
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أصدر النادي الأهلي بيانًا، قبل قليل، طمأن من خلاله الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري رياض بودبوز.

تفاصيل إصابة رياض بودبوز

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها نجم الفريق الأول لكرة القدم، رياض بودبوز إصابته بكدمة قوية في قدمه اليسرى، كما أكدت الفحوصات عدم وجود شروخ أو كسور بالقدم.

رياض بودبوز
بودبوز – المصدر @ALAHLI_FC

وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رياض بودبوز سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بإشراف الجهاز الطبي خلال الأيام المقبلة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

رياض بودبوز
بودبوز – المصدر @ALAHLI_FC

الأهلي في دوري يلو

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أُحد بهدفين دون رد، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده 46 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو بالتساوي مع الحزم المتصدر، بفارق الأهداف.

الأهلي
لاعبو الأهلي – المصدر @FDL_KSA
Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف وأمطار غزيرة
السعودية اليوم

الدفاع المدني يحذر أهالي الشرقية من عواصف...

السعودية اليوم
هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا الطائف
السعودية اليوم

هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على هدا...

السعودية اليوم
ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق المحمية وأراضي الغطاء النباتي
أخبار أمنية

ضبط 33 مخالفًا لإشعالهم النار في المناطق...

أخبار أمنية
لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب 14 بالهند
غرائب

لقطات صادمة لثور يهاجم تجمعًا دينيًا ويصيب...

غرائب
توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا من اليوم
السعودية اليوم

توقعات بارتفاع طفيف في درجات الحرارة اعتبارًا...

السعودية اليوم
التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات
السعودية اليوم

التأمين الطبي خارج نطاق اختصاص التأمينات

السعودية اليوم
خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان مرعش مجرد بروفة 
العالم

خبراء يتوقعون زلزالًا مدمرًا يجعل من كهرمان...

العالم
أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط الدفاع الأول لحماية الوطن
السعودية اليوم

أمير نجران: حرس الحدود بالمملكة هو خط...

السعودية اليوم