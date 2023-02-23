الأهلي يُطمئن الجماهير بشأن إصابة رياض بودبوز

أصدر النادي الأهلي بيانًا، قبل قليل، طمأن من خلاله الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري رياض بودبوز.

تفاصيل إصابة رياض بودبوز

وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها نجم الفريق الأول لكرة القدم، رياض بودبوز إصابته بكدمة قوية في قدمه اليسرى، كما أكدت الفحوصات عدم وجود شروخ أو كسور بالقدم.

وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رياض بودبوز سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بإشراف الجهاز الطبي خلال الأيام المقبلة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.

الأهلي في دوري يلو

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أُحد بهدفين دون رد، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده 46 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو بالتساوي مع الحزم المتصدر، بفارق الأهداف.