الأهلي يُطمئن الجماهير بشأن إصابة رياض بودبوز زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب مدينة سالتا الأرجنتينية فريق الإنقاذ السعودي يغادر تركيا بعد إغاثة متضرري الزلزال وزير الرياضة للاعبي الشباب والهلال: فالكم الفوز والتأهل هزة أرضية جديدة تضرب تركيا بقوة 4.4 ريختر نخوة العوجا والعرضة إرث متجذر في وجدان كل سعودي إنجاز آسيوي استثنائي ينتظر الهلال الصحة: تسجيل 24 إصابة كورونا و55 حالة تعافٍ قانوني: الاستئناف سوف يلغي غرامة تاليسكا! القبض على لص سرق مركزًا لذوي الإعاقة بالأردن
أصدر النادي الأهلي بيانًا، قبل قليل، طمأن من خلاله الجماهير بشأن الإصابة التي تعرض لها نجم الفريق الأول لكرة القدم، الجزائري رياض بودبوز.
وأثبتت الفحوصات الطبية والأشعة التي أجراها نجم الفريق الأول لكرة القدم، رياض بودبوز إصابته بكدمة قوية في قدمه اليسرى، كما أكدت الفحوصات عدم وجود شروخ أو كسور بالقدم.
وأوضح النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، أن رياض بودبوز سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي بإشراف الجهاز الطبي خلال الأيام المقبلة، قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تحقيق الفوز على نظيره أُحد بهدفين دون رد، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى.
ورفع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي رصيده 46 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري يلو بالتساوي مع الحزم المتصدر، بفارق الأهداف.