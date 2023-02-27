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الأوبزرفر: حملة بايدن من أجل الديمقراطية محكوم عليها بالفشل

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٠ مساءً
الأوبزرفر: حملة بايدن من أجل الديمقراطية محكوم عليها بالفشل
المواطن - فريق التحرير

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أثارت زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكييف الأسبوع الماضي، ردود أفعال غاضبة من محاولات بايدن استغلال الموقف لبناء أساس لحملته الانتخابية في عام 2024.

حملة فاشلة

واعتبر مقال صحيفة الأوبزرفر البريطانية، أن حملة بايدن من أجل الديمقراطية العالمية عفا عليها الزمن ومحكوم عليها بالفشل، ويرى المقال أن الأسبوع الماضي كان أسبوع الرئيس الأمريكي جو بايدن، إذ زار خلاله العاصمتين الأوكرانية كييف والبولندية وارسو، وكان أداؤه نشطًا يذكّر بأسلوب حملة انتخابية لرجل أصغر سنًا بكثير.

وأوضح المقال أن بايدن صور نفسه على أنه قلب الأسد (ملك إنجلترا قبل قرون) العصر الحديث، إنه يعتقد أنه وقضية الديمقراطية ينتصران. ولكن للأسف فإنه مخطئ”، بحسب الأوبزرفر.

تقسيم العالم

ويحمل تقسيم بايدن للعالم إلى معسكرين (معنا أو ضدنا) أصداء غير مريحة لعهد جورج دبليو بوش حوالي عام 2001، ولبوتين نفسه. إن حقيقة أن قَدَر أمريكا الواضح بالدفاع عن الحرية والديمقراطية وتعزيزهما في كل مكان هو رسالة تؤتي ثمارها بشكل جيد، في العادة، مع الناخبين الأمريكيين”.

وبعد أفغانستان والعراق، يتساءل العديد من الأمريكيين عن سبب استمرار الولايات المتحدة في تحمل أعباء ومسؤوليات القيادة العالمية، كما دعا إليها السياسيون من جيل بايدن دون تفكير.

أوجه فشل بايدن

ونوه المقال إلى أن الحرب في أوكرانيا تدور حول القوة ومبدأ السيادة الإقليمية، وما إذا كان النظام العالمي المصمم غربيًا سوف يصمد أمام تحديات جديدة من موسكو وبكين.

وتتعدد أوجه فشل بايدن إذ لا تزال تايوان تفتقر إلى الوضوح الاستراتيجي والأسلحة المطلوبة لصد الغزو الصيني المحتمل. لقد فشلت دبلوماسية بايدن النووية مع إيران. إسرائيل وفلسطين هي فراغ سياسي تحدث فيه أشياء سيئة. كان انسحابه من أفغانستان كارثة مخزية”، بحسب الأوبزرفر.

وعندما يتعلق الأمر بما يعتبره المعركة الأكثر أهمية على الإطلاق، من أجل الحريات والقوانين والقيم العالمية، فإن بايدن يخسر الأرض في جميع الجهات، وفق المقال.

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