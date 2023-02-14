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لتسهيل الوصول للحرم المكي وأداء الشعائر بيسر وسهولة وطمأنينة

الأوقاف والأمن العام يوقّعان اتفاقية لدعم مشروع نظام التوجيه الإلكتروني

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ مساءً
الأوقاف والأمن العام يوقّعان اتفاقية لدعم مشروع نظام التوجيه الإلكتروني
المواطن - فريق التحرير

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وقعت الهيئة العامة للأوقاف اليوم الاثنين اتفاقية تعاون مشترك مع الأمن العام لدعم مشروع نظام التوجيه الإلكتروني لتحسين تجربة الحجاج والمعتمرين و إدارة حركة الحشود بفعالية في داخل وخارج الحرم المكي لتسهيل الوصول للحرم المكي وأداء الشعائر بيسر وسهولة وطمأنينة.

مثّل الأمن العام معالي الفريق محمد بن عبد الله البسامي، مدير الأمن العام. فيما مثّل الهيئة العامة للأوقاف في توقيع الاتفاقية سعادة محافظ الهيئة الأستاذ عماد بن صالح الخراشي. وشارك في حضور فعالية توقيع الاتفاقية الرئيس التنفيذي لبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.

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دعم مشروع نظام التوجيه الإلكتروني

وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من خلال تركيب ودعم وتوريد الأجهزة والشاشات التي تساعد في عمليات التوجيه والإرشاد الإلكتروني للحشود داخل وخارج ساحات المسجد الحرام وربطها بنظام التحكم الخاص بغرفة عمليات إدارة الحشود، مما يساهم في تسهيل وصول ضيوف الرحمن إلى الحرم الشريف دون التعرض إلي أخطار كثافة الحشود.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تعزيز دور الأوقاف في خدمة ضيوف الرحمن، وإبراز الجهود في تحسين جودة الخدمات المقدمة لهم للإسهام في توفير تجربة استثنائية للحجاج والمعتمرين في المسجد الحرام.

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