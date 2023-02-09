الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإنتاج الصناعي 7.3%

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أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم الخميس، ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر ديسمبر الماضي بنسبة 7.3% مقارنةً بالشهر المماثل من عام 2021.
وأرجعت سبب هذا الارتفاع إلى ارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر، ونشاط الصناعة التحويلية، إذ ارتفع الرقم القياسي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 4.1% مقارنةً بشهر ديسمبر من عام 2021.
وأشارت إلى أن نشاط الصناعة التحويلية ارتفع بنسبة 18.5% ، في حين انخفض نشاط إمدادات الكهرباء والغاز بنسبة 6.5% مقارنة بشهر ديسمبر 2021، مضيفة أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي سجل معدلات نمو إيجابية خلال العام الماضي مدعوماً بالارتفاع في نشاط التعدين واستغلال المحاجر ونشاط الصناعة التحويلية.
يذكر أن مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي، وهو مؤشر اقتصادي، يعكس التغيرات النسبية والتطور في حجم كميات الإنتاج الصناعي اعتمادًا على بيانات مسح الإنتاج الصناعي، الذي يتم تنفيذه شهريا ويستهدف المنشآت الصناعية التي تعمل في الأنشطة المستهدفة.