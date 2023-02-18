الإخلاء الجوي ينقل أحد المصابين في انفجار أسطوانة الغاز بحفر الباطن

باشرت طائرة الإخلاء الطبي الجوي، مساء اليوم السبت، نقل أحد المصابين في حادثة انفجار أسطوانة الغاز في حراج السيارات بحفر الباطن.

وتم نقل المصاب من مستشفى الملك خالد بحفر الباطن إلى مستشفى الشميسي بمدينة الرياض وهو شاب عشريني تعرض لإصابة خطيرة بأحد أقدامه.

جاء ذلك، عقب انفجار أسطوانة الغاز بداخل عربة تابعة لأحد الباعة الجائلين في حراج السيارات بحفر الباطن يوم أمس نتج عنه إصابة 4 أشخاص.