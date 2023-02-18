الإخلاء الجوي ينقل أحد المصابين في انفجار أسطوانة الغاز بحفر الباطن

تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن زعيم كوريا الشمالية يقدم ابنته على المرأة الحديديدة إصابة داروين نونيز تقلق ليفربول قبل مواجهة الريال مهند الشنقيطي يغيب عن الاتحاد لنهاية الموسم قيس سعيد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس الإطاحة بـ 3 مواطنين كسروا واجهة محل بالرياض مستشار تربوي: أمام الطلاب أصحاب التخصصات الملغاة فرصة للتحويل رئيس الخليج: يجب علينا العمل أكثر لإسعاد جماهيرنا الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف العالم الخليج يدخل نادي المائة في الدوري السعودي
باشرت طائرة الإخلاء الطبي الجوي، مساء اليوم السبت، نقل أحد المصابين في حادثة انفجار أسطوانة الغاز في حراج السيارات بحفر الباطن.
وتم نقل المصاب من مستشفى الملك خالد بحفر الباطن إلى مستشفى الشميسي بمدينة الرياض وهو شاب عشريني تعرض لإصابة خطيرة بأحد أقدامه.
جاء ذلك، عقب انفجار أسطوانة الغاز بداخل عربة تابعة لأحد الباعة الجائلين في حراج السيارات بحفر الباطن يوم أمس نتج عنه إصابة 4 أشخاص.