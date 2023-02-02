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يُعرض برنامج ذات في موسمه الثاني

الإذاعة والتلفزيون تكشف عن حزمة برامجها ومسلسلاتها الرمضانية

2023-02-02 الساعة 7:55
الإذاعة والتلفزيون تكشف عن حزمة برامجها ومسلسلاتها الرمضانية
المواطن - واس

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كشفت هيئة الإذاعة والتلفزيون عن حزمة برامجها ومسلسلاتها الرمضانية الجديدة للعام الحالي، التي تتسم بطابع حواري وترفيهي، إضافة إلى حضور لافت للدراما المحلية .

ذات

ويأتي برنامج “ذات” في موسمه الثاني على شاشة السعودية بمقدمة برامج الدورة الرمضانية، ويقدم البرنامج سامي الجابر ، ويعاود برنامج “مراحل” ظهوره للموسم الثاني عبر شاشة SBC ويقدمه الإعلامي علي العلياني.
وسيكون للمشاهد موعد مع المسابقات عبر برنامجي ” أسماك فرش” ، و “الكاش في الطريق”، إضافة إلى ذلك ستقدم الهيئة عبر قنواتها وإذاعاتها باقة متنوعة من البرامج الإنسانية والدينية والحوارية والترفيهية .

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مسلسلات

كما ستقدم الهيئة خلال رمضان 2023 مجموعة منوعة من المسلسلات، يأتي في مقدمتها المسلسل الدرامي ذو الطابع الاجتماعي “قرة عينك” الذي يشارك فيه فنانات من السعودية ويبث على القناة السعودية ، وللجانب الكوميدي حضور من خلال مسلسلي ” برودكات”، و ” نتفلوركس” اللذين يعرضان على شاشة SBC , حيث تأتي هذه الأعمال من بطولة ومشاركة نخبة من نجوم الكوميديا في المملكة والخليج والوطن العربي .

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