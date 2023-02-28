الإرياني: ميليشيا الحوثي تستهدف موانئ النفط لخلق أزمة اقتصادية

قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني، معمر الإرياني: إن ميليشيا الحوثي تحاول باستمرار خلق أزمة اقتصادية عبر استهداف موانئ النفط، وفقًا لقناة العربية.

تعنت ميليشيا الحوثي

وأعلن معمر الإرياني، اليوم الثلاثاء، أن ميليشيا الحوثي الإرهابية رفضت كافة مبادرات السلام التي اقترحتها الدول العربية والدولية.

وفي وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء اليمني الدكتور معين عبدالملك، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الجهود الأممية والدولية لإحلال السلام في اليمن، والعراقيل المفتعلة من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية لإفشال تمديد الهدنة الإنسانية.

بحث الشراكة

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن اللقاء الذي عقد على هامش فعاليات مؤتمر تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام 2023م، بمدينة جنيف السويسرية، وتطرق أيضًا إلى بحث الشراكة بين الحكومة ومؤسساتها مع الأمم المتحدة لمعالجة الوضع الإنساني، وتيسير وصول المساعدات الإغاثية، وتنفيذ خطة الاستجابة الإنسانية للعام 2023م، وحشد الدعم الدولي لها.

وكانت الأمم المتحدة، قد أعلنت عن تلقيها تعهدات بلغت مليار و200 مليون دولار، لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية لليمن للعام الجاري 2023م، مقدمة من الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في مؤتمر تمويل خطة الاستجابة لليمن الذي عقد اليوم، في مدينة جنيف، ونظمته كل من سويسرا والسويد والأمم المتحدة.