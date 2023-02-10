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ضمن منافسات الجولة الـ16

الإصابة تبعد فيكتور رويز عن مواجهة ضمك

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٣:١٦ مساءً
الإصابة تبعد فيكتور رويز عن مواجهة ضمك
المواطن - فريق التحرير

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أعلن نادي الفيحاء، قبل قليل، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني فيكتور رويز عن مباراة ضمك اليوم، بسبب الإصابة.

غياب فيكتور رويز للإصابة

وأوضح نادي الفيحاء، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها فيكتور رويز، بإشراف الشريك الطبي للنادي مستشفيات رعاية، أظهرت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة من الدرجة الأولى.

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وأشار نادي الفيحاء في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فيكتور رويز سيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، ليغيب عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا.

فيكتور رويز
رويز – المصدر alfiha

ضمك ضد الفيحاء اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الفيحاء على ملعب نادي ضمك، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

ضمك
لاعبو ضمك – المصدر @DAMAC_CLUB

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.

الفيحاء
لاعبو الفيحاء – المصدر spl

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