الإصابة تبعد فيكتور رويز عن مواجهة ضمك

أعلن نادي الفيحاء، قبل قليل، عن غياب نجم الفريق الأول لكرة القدم، الإسباني فيكتور رويز عن مباراة ضمك اليوم، بسبب الإصابة.

غياب فيكتور رويز للإصابة

وأوضح نادي الفيحاء، أن الفحوصات الطبية التي خضع لها فيكتور رويز، بإشراف الشريك الطبي للنادي مستشفيات رعاية، أظهرت تعرضه لتمزق في العضلة الضامة من الدرجة الأولى.

وأشار نادي الفيحاء في بيان عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن فيكتور رويز سيحتاج إلى برنامج علاجي وتأهيلي خلال الفترة المقبلة، ليغيب عن الفريق الأول لكرة القدم لمدة تتراوح بين 10 إلى 14 يومًا.

ضمك ضد الفيحاء اليوم

ومن المقرر أن يلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك ضد الفيحاء على ملعب نادي ضمك، عند الساعة الرابعة مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك المركز الثامن في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 21 نقطة، فيما يقع الفيحاء في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة.