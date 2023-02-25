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في عمليات متفرقة ببعض المناطق

الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢٩ مساءً
الإطاحة بعدة جناة أثاروا نعرات قبلية ونقلوا مخالفين
المواطن - فريق التحرير

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أعلن الأمن العام، اليوم السبت، القبض على عدد من الجناة؛ لارتكابهم حوادث متنوعة، بينها نقل مخالفين وتعطيل حركة السير.

ونشر الأمن العام على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع فيديو يوثق إلقاء القبض على مرتكبي الحوادث.

تفاصيل الحوادث

وتفصيلًا، تم ضبط عدد من قائدي المركبات الذين قاموا بوضع ملصقات تحمل مضامين تثير النعرات القبلية وتزعزع اللحمة الوطنية في الرياض وحائل والحدود الشمالية.

فيما ألقت شرطة منطقة جازان القبض على مواطن بحوزته 108 كيلوجرامات من نبات القات المخدر، مخبأة في مركبة يقودها.

كما ضبطت شرطة جازان مواطنًا نقل 11 مخالفة لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية في مركبة يقودها.

وتم القبض على مواطن أطلق النار على آخر إثر خلاف بينهما، وجار القبض على من وثق ونشر المحتوى المرئي لمخالفته لنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

تعطيل حركة السير

وألقت شرطة الأحساء القبض على مواطن قام بتعطيل حركة السير بالتنقل بين المركبات ومحاولة الهروب من مركبة أمنية.

وفي القصيم، تم ضبط مواطن قام بمضايقة المارة وتعطيل السير في مكان عام.

وضبطت شرطة الرياض على 6 أشخاص ظهروا في محتوى مرئي وقاموا بمشاجرة والاعتداء بالضرب والطعن على شخصين.

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