الإطاحة بـ 3 مواطنين كسروا واجهة محل بالرياض

قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لتكسيرهم واجهة محل في أحد أحياء مدينة الرياض والهروب من الموقع.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما أن القبض جارٍ على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.