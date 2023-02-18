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تم إحالتهم إلى النيابة العامة

الإطاحة بـ 3 مواطنين كسروا واجهة محل بالرياض

السبت ١٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٢ مساءً
الإطاحة بـ 3 مواطنين كسروا واجهة محل بالرياض
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لتكسيرهم واجهة محل في أحد أحياء مدينة الرياض والهروب من الموقع.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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كما أن القبض جارٍ على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

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