تاليسكا ينفرد بـ صدارة ترتيب هدافي دوري روشن زعيم كوريا الشمالية يقدم ابنته على المرأة الحديديدة إصابة داروين نونيز تقلق ليفربول قبل مواجهة الريال مهند الشنقيطي يغيب عن الاتحاد لنهاية الموسم قيس سعيد يأمر مسؤولة أوروبية رفيعة بمغادرة تونس الإطاحة بـ 3 مواطنين كسروا واجهة محل بالرياض مستشار تربوي: أمام الطلاب أصحاب التخصصات الملغاة فرصة للتحويل رئيس الخليج: يجب علينا العمل أكثر لإسعاد جماهيرنا الاتحاد القطري يُرحب ببعثة الهلال: هلا بوصيف العالم الخليج يدخل نادي المائة في الدوري السعودي
قبضت شرطة منطقة الرياض على 3 مواطنين لتكسيرهم واجهة محل في أحد أحياء مدينة الرياض والهروب من الموقع.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
كما أن القبض جارٍ على من وثق ونشر محتوى مرئيًا بذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.