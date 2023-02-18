الإطاحة بـ 4 مواطنين لمحاولاتهم إتلاف جهاز رصد آلي عمدًا

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قبضت شرطة محافظة الطائف على (4) مواطنين بعد ترجلهم من مركبتهم ومحاولتهم إتلاف جهاز رصد آلي عمدًا في أحد الطرق العامة.
وأوضح الأمن العام، في بيان عبر “تويتر”، أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.