الإطاحة بـ 40 مخالفًا استغلوا الرواسب بمكة والمدينة

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي، اليوم الخميس، (40) مخالفًا لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب دون ترخيص بمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي، أنه تم ضبط (42) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، يعمل عليها (5) مواطنين، (18) مقيمًا من الجنسية الباكستانية، و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، ومقيمان من الجنسية المصرية، ومقيمان من الجنسية الهندية، و(3) مقيمين من الجنسيات السودانية والصومالية والبنجلادشية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وحثّ المتحدث الرسمي على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.