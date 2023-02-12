الإطاحة بـ 60 مخالفًا حاولوا تهريب طن و300 كجم قات في جازان

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، اليوم الأحد، محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.