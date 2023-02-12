تشكيل مجلس لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة الإطاحة بـ 60 مخالفًا حاولوا تهريب طن و300 كجم قات في جازان دياز: قدمنا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد ريانة برناوي أول رائدة سعودية نحو الفضاء كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ16 وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء الصين تستعد لإسقاط جسم طائر مجهول قبالة ساحلها الشرقي نادٍ إنجليزي يسعى للتعاقد مع نونو سانتو الهلال وصيف العالم يصل الرياض إحالة امرأة ظهرت في محتوى مرئي للجهات المختصة بالمدينة
أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، اليوم الأحد، محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.
وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.