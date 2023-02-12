Icon

تشكيل مجلس لجنة إصلاح ذات البين في مكة المكرمة Icon الإطاحة بـ 60 مخالفًا حاولوا تهريب طن و300 كجم قات في جازان Icon دياز: قدمنا أداء مشرفًا ضد ريال مدريد Icon ريانة برناوي أول رائدة سعودية نحو الفضاء Icon كريستيانو رونالدو الأفضل في الجولة الـ16 Icon وظائف شاغرة لدى هيئة تنظيم المياه والكهرباء Icon الصين تستعد لإسقاط جسم طائر مجهول قبالة ساحلها الشرقي Icon نادٍ إنجليزي يسعى للتعاقد مع نونو سانتو Icon الهلال وصيف العالم يصل الرياض Icon إحالة امرأة ظهرت في محتوى مرئي للجهات المختصة بالمدينة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تم تسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص

الإطاحة بـ 60 مخالفًا حاولوا تهريب طن و300 كجم قات في جازان

الأحد ١٢ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٤١ مساءً
الإطاحة بـ 60 مخالفًا حاولوا تهريب طن و300 كجم قات في جازان
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان، اليوم الأحد، محاولة تهريب طن و300 كيلوجرام من نبات القات المخدر، وقبضت على مهربيها، وهم 60 مخالفاً لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية.

وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

قد يهمّك أيضاً
Img

ولاية أمريكية تخشى مصير زلزال سوريا وتركيا

Img

ارتفاع أعداد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 27 ألفًا

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته
حصاد اليوم

أمير الكويت يقبل استقالة رئيس الوزراء وحكومته

حصاد اليوم
بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...
العالم

بوتين يروي موقفًا مأساويًا لوالدته ويكشف عن...

العالم
الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...
السعودية اليوم

الدراسة عن بعد غدًا بجميع مدارس المجمعة...

السعودية اليوم
وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...
وظائف

وظائف شاغرة في مركز الرقابة على الالتزام...

وظائف
شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان
العالم

شبيه الأمير هاري يخشى من استهداف طالبان

العالم
مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...
السعودية اليوم

مذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والأوقاف لتطوير...

السعودية اليوم
ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...
الرياضة

ريال مدريد يهزم بيلباو بهدفين ويواصل مطاردة...

الرياضة
تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة
السعودية اليوم

تغيير ملامح المركبة اللافت للنظر يعرضك للغرامة

السعودية اليوم