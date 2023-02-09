الإطاحة بمقيم خبأ 1349 قرصًا خاضعًا للتداول الطبي في مركبة

قبضت دوريات الأمن بمحافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة، اليوم الخميس، على مقيم من الجنسية السودانية، بحوزته (1349) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي مخبأة داخل مركبة يقودها.

وأفادت بأنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.