ضبط مواطن أشعل النار في مركبة لخلاف مع مالكها بطريف

قبضت شرطة منطقة الحدود الشمالية على مواطن لإشعاله النار في مركبة متوقفة بمحافظة طريف إثر خلاف مع مالكها.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظاميه بحقه، وإحالته للنيابة العامة.