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الإطاحة بمواطن بحوزته 50 كجم من القات بجازان

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٢٠ مساءً
الإطاحة بمواطن بحوزته 50 كجم من القات بجازان
المواطن- واس

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 50 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.

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