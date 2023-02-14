الإطاحة بمواطن بحوزته 50 كجم من القات بجازان

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 50 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة الدائر.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.