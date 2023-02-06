الإطاحة بمواطن هيأ موقعاً لتفكيك المركبات وضبط 11 سيارة مسروقة

تمكنت شرطة منطقة حائل، اليوم الاثنين، من القبض على مواطن لتهيئته موقعًا لتشليح وتفكيك المركبات المسروقة.

الإحالة للنيابة العامة

وأوضح “الأمن العام” في بيان عبر” تويتر”، أنه ضبط بالموقع 11 مركبة مسروقة، وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته للنيابة العامة.