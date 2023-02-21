الغذاء والدواء تُفند ادعاءات علاج المورينجا للأمراض وظائف شاغرة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية 108 مليارات ريال قيمة الصادرات السلعية للمملكة خلال ديسمبر الإعلامي القبيع: بعض مشاهير الفلس يهدم العادات والتقاليد والأخلاق فلكية جدة: رصد هلال شعبان بسماء السعودية مساء اليوم زلزال بقوة 5.3 درجة يضرب إيران انخفاض أسعار النفط مدفوعًا بنمو صادرات الخام الروسي رسالة تحذير بريطانية للقائم بأعمال السفارة الإيرانية مكة المكرمة الأعلى حرارة وطريف الأدنى بـ 4 مئوية ضرر بالرقبة يصل لجراحة خطيرة بسبب الهواتف
أكد الإعلامي عبدالله القبيع، أن منتدى الإعلام السعودي، مهم جدا لتصحيح بعض الفكر عند الجيل الجديد، الجيل الذي يبحث دائما عن ما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي مثل التيك توك وبعض الوسائل، الذين أضروا بالإعلام الرسمي الإعلام النظيف الإعلام المحترم.
وأضاف القبيع، في تصريحات لـ”المواطن”، على هامش المنتدى: “المشكلة أن هناك نجوماً من مجموعة مسيطرة على المشهد الإعلامي ولكن أعتقد في هذا المنتدى سيكون في إمكانية لتصحيح هذه العملية”.
وتابع القبيع “ولكن على طريقة طارت الطيور بأرزاقها اليوم بدأت الناس تعي أن ما يذاع وينشر من بعض مشاهير الفلس هو هدم للعادات والتقاليد والأخلاق”.
من جهته، أكد الإعلامي علي العلياني أن هامش المنتدى السعودي للإعلام وكواليسه مهمة وضرورية لتبادل الأفكار.
وأشار العلياني، في تصريحات إلى “المواطن” على هامش منتدى الإعلام السعودي: إلى جودة الندوات والمحاضرات والتي اتسمت بمشاركة أسماء مميزة.
كما أبدى العلياني فخره بالمنتدى عربيًا وخليجيًا، حيث كنا نتمنى إقامة مثل هذه المنتديات والمحاضرات بالمملكة واليوم أصبحت متاحة الآن.
من جهتها، أكدت الإعلامية خديجة الوعل أن المنتدى السعودي للإعلام يحقق الأرقام.
وأضافت لصحيفة “المواطن“، على هامش المنتدى السعودي للإعلام”: “اليوم نحن نتحدث بلغة الأرقام، أرقام في صعود مستوى الإعلام واليوم نحن في زمن المحتوى، كل من لديه محتوى سوف يسيطر على الصناعة الإعلامية الموجودة”.
وتابعت “اليوم في حراك مهم جدا ثقافي وإعلامي ونتطلع إلى أن يصل لأبعد مدى، وبالنسبة للإعلاميين طبعا لا بد أن يواكبوا العصر الجديد والإعلام الحديث”.