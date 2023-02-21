الإعلامي حمد المحمود: الخامات الإعلامية السعودية قوية وقادرة على إحداث فرق عالميًّا

أكد الإعلامي حمد المحمود، مدير قناة سكاي نيوز في السعودية، أن لديه أملًا في أن يواكب الإعلام السعودي التطور الكبير الذي تعيشه المملكة في كافة المجالات، متابعًا أنه للحقيقة وحتى لا يقسو على الإعلام فهو يرى أن هناك حراكًا كبيرًا يعيشه الإعلام واستشعارًا بالمسؤولية من جميع العاملين في الإعلام الرسمي أو غير الرسمي.

شغف كبير

وأضاف المحمود، في تصريحاته إلى صحيفة “المواطن” على هامش منتدى الإعلام السعودي، أن حضور الإعلاميين السعوديين وحرصهم على حضور المنتدى ومشاركة كافة الأطياف من إعلام مرئي أو مقروء أو مسموع دلالة واضحة على الشغف الكبير الموجود لدى الإعلام السعودي، خاصة وأن الخامات الموجودة لدينا قوية وقادرة على عمل فرق في المملكة وعلى الساحة الدولية.

يوم التأسيس

في سياق آخر، تحدث مدير قناة سكاي نيوز بالسعودية عن ذكرى يوم التأسيس، وقال: إنه يوم فخر للسعوديين لأنه أعطى بُعدًا وعمقًا كبيرًا للمواطن السعودي وجعله يستشعر هذه العظمة الضاربة في جذور التاريخ ويعطي نفحة من الاعتزاز والافتخار.

ورأى الإعلامي أنه الواجب أن يفخر ويتفاخر كل مواطن بهذه اليوم ويعتبره ليس يوم إجازة وسكون فحسب، بل يوم لإشعال الفرح ليعلم الجميع من نحن وما هو تاريخنا العريق، مشددًا على ضرورة استشعار هذه اللحظة وهذه الفرحة.