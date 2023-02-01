الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

رفعت الإمارات والبحرين سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بـ 0.25 بالمئة، فيما أبقى مصرف قطر المركزي على سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%.

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جاء ذلك في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5% – 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

وكان الفيدرالي الأمريكي، قد رفع في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.

كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.