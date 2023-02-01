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البنك المركزي يرفع أسعار الريبو العكسي والريبو 25 نقطة أساس إلى 4.75% Icon الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها Icon وليد الفراج لـ لاعبي الهلال: الوداد لن يكون أصعب من منتخب الأرجنتين Icon السديس يتسلم تقرير زيارة المعيقلي لجنوب إفريقيا Icon لقطات لجنود عراقيين يسيرون 6 كم بالصحراء للعودة لمدنهم Icon تفاصيل تعاقد تشيلسي مع إنزو فيرنانديز Icon دلالة وقيمة كبرى لـ صوت الأرض بنقل 40 قناة دولية للحفل Icon الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس Icon لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا Icon ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي Icon

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بعد رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة 25 نقطة أساس

الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها

2023-02-01 الساعة 10:40
الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها
المواطن - فريق التحرير

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رفعت الإمارات والبحرين سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بـ 0.25 بالمئة، فيما أبقى مصرف قطر المركزي على سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%.

التفاصيل

جاء ذلك في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5% – 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي

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وكان الفيدرالي الأمريكي، قد رفع في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.

وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.

كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.

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