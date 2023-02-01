البنك المركزي يرفع أسعار الريبو العكسي والريبو 25 نقطة أساس إلى 4.75% الإمارات والبحرين ترفعان الفائدة وقطر تثبتها وليد الفراج لـ لاعبي الهلال: الوداد لن يكون أصعب من منتخب الأرجنتين السديس يتسلم تقرير زيارة المعيقلي لجنوب إفريقيا لقطات لجنود عراقيين يسيرون 6 كم بالصحراء للعودة لمدنهم تفاصيل تعاقد تشيلسي مع إنزو فيرنانديز دلالة وقيمة كبرى لـ صوت الأرض بنقل 40 قناة دولية للحفل الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لحظة سقوط صخرة ضخمة وتحطمها على منزل بأمريكا ضبط 4 مقيمين أخفوا 56 مترًا مكعبًا من الحطب المحلي
رفعت الإمارات والبحرين سعر الفائدة على الإيداع والإقراض بـ 0.25 بالمئة، فيما أبقى مصرف قطر المركزي على سعر فائدة الإيداع عند 5% وفائدة الاقتراض عند 5.5%.
جاء ذلك في أعقاب إعلان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع أسعار الفائدة 25 نقطة أساس (0.25%)، لتكون في نطاق 4.5% – 4.75%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي
وكان الفيدرالي الأمريكي، قد رفع في منتصف شهر ديسمبر أسعار الفائدة 50 نقطة أساس (0.5%)، لتكون في نطاق 4.25%- 4.5%، ليكون بذلك قد رفع أسعار الفائدة للمرة السابعة منذ بداية العام.
وتوقع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي زيادات مستمرة في أسعار الفائدة للحد من التضخم.
كما خفض الفيدرالي الأمريكي توقعاته بخصوص نمو الاقتصاد الأمريكي، لكنه لا يتوقع انكماش الاقتصاد.