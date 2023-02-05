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قضت محكمة بسجنها مدة 4 سنوات

الإنتربول يلاحق مديرة مدرسة أمريكية بسبب الغش

2023-02-05 الساعة 9:22
الإنتربول يلاحق مديرة مدرسة أمريكية بسبب الغش
المواطن - فريق التحرير

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كشفت وسائل إعلام أمريكية أن مديرة مدرسة أصبحت مطلوبة على مستوى العالم، مع إصدار مذكرة حمراء تضمن اسمها، قبل أيام، من جانب الشرطة الدولية إنتربول التي تسهل التعاون بين أجهزة الشرطة في 194 دولة حول العالم.

غش

وفرت بو يوان ني (57 عاماً) من سنغافورة بعد أن أدارت غشاً في أثناء امتحان سنوي وطني في الدولة الآسيوية، وفقًا لشبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

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ويدور الحديث عن امتحان نهاية العام (GCE O) في المدارس الثانوية.

إدانتها بالغش

ولم تسلم مديرة المدرسة نفسها إلى الشرطة بعدما قضت محكمة بسجنها مدة 4 سنوات، إثر إدانتها بقيادة الغش.

وورد أن بو و3 من المعلمين في مدرستها قدموا لطلبة إجابات الامتحانات باستخدام كاميرات تثبت في الملابس وسماعات الأذن وأجهزة بلوتوث كانت مع الطلبة.

وتعد مراكز التعليم الخاصة من الأعمال التجارية الكبيرة في هذه الدولة الثرية، حيث يخضع الطلاب لضغوط لإحراز نتائج جيدة، وهو أمر قد يكون مربكاً.

ومن الطبيعي أن تصل الرسوم الشهرية في هذه المدارس إلى 1500 دولار أمريكي.

وبحسب وثائق المحكمة، فإن مديرة المدرسة ومن معها تلقوا مبالغ مالية وصلت إلى أكثر من 6 آلاف دولار، لمساعدة 6 طلاب من الصين على اجتياز الاختبارات، حتى يتمكنوا من دخول الكليات المحلية.

 

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