الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد الموارد البشرية: مكافأة الجامعة من الدخل ويجب إضافتها رسالة مؤثرة داخل سترة طفل تبرع بها لضحايا الزلزال كريستيانو رونالدو في ظهوره الإعلامي الأول بالسعودية: سعيد بأهدافي الأربعة المواطنة المفقودة في زلزال تركيا تعيش بمفردها منذ سنة صواريخ باليستية عابرة للقارات في أكبر عرض عسكري بكوريا الشمالية الصين: مزاعم واشنطن بشأن المناطيد هي حرب معلومات ضدنا آرسنال يسعى للانفراد بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز السبت مواطن يروي تفاصيل مرعبة عاشها أثناء وقوع الزلزال في تركيا مواطنون عن دعم منكوبي الزلزال: السعودية دائمًا سبَّاقة بالخير
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2022 بين فريقي الهلال وريال مدريد الإسباني.
وسيقود المباراة أنتوني تايلور ويعاونه كل من الإنجليزي جاري بيسويك ومواطنه آدم نون وسيكون الصيني نيانج ما حكمًا رابعًا.
وسبق للحكم تايلور إدارة مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي في مونديال الأندية 2022، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3/ 0.
وتقام مباراة الهلال وريال مدريد غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP.
وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 الثلاثاء الماضي ، بينما صعد ريال مدريد أول أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.
وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.