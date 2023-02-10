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في نهائي كأس العالم للأندية 2022

الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد

2023-02-10 الساعة 12:22
الإنجليزي أنتوني تايلور حكمًا لـ مباراة الهلال وريال مدريد
المواطن - محمد سمعه

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن تعيين الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور لإدارة مباراة نهائي كأس العالم للأندية 2022 بين فريقي الهلال وريال مدريد الإسباني.

حكام مباراة الهلال وريال مدريد

وسيقود المباراة أنتوني تايلور ويعاونه كل من الإنجليزي جاري بيسويك ومواطنه آدم نون وسيكون الصيني نيانج ما حكمًا رابعًا.

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ريال مدريد يتفوق على الأهلي بهدف في الشوط الأول

وسبق للحكم تايلور إدارة مباراة الأهلي المصري وأوكلاند سيتي في مونديال الأندية 2022، وانتهت بفوز الأهلي بنتيجة 3/ 0.

وتقام مباراة الهلال وريال مدريد غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD وSHAHID VIP.

الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور - مباراة الهلال وريال مدريد

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 الثلاثاء الماضي ، بينما صعد ريال مدريد أول أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

وسيلعب الهلال لأول مرة في تاريخه في نهائي مونديال الأندية ضد ريال مدريد، حيث يطمح الأزرق في الفوز باللقب الأول في تاريخه وفي تاريخ الأندية السعودية.

الحكم الإنجليزي أنتوني تايلور - مباراة الهلال وريال مدريد

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