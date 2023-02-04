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الإنذار المبكر : رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض

2023-02-04 الساعة 6:42
الإنذار المبكر : رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الآلي للإنذار المبكر أهالي منطقة الرياض من رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر، اليوم السبت، حتى الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.

رياح مثيرة للأتربة

وتشمل الحالة الجوية كلًا من الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، ثادق، حريملاء، ضرما، مرات، حوطة بني تميم.

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حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة.

ارتفاع الأمواج

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف، وحالة البحر خفيف الموج.

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