الدفاع المدني يسيطر على حريق بحي الهفوف الأرصاد: درجات الحرارة تلامس الصفر من الاثنين المقبل كنو يُسجل هدف التعادل لـ الهلال باللحظات الأخيرة مشهد مؤثر لوداع طالب باكستاني بإحدى مدارس المملكة تردد القنوات الناقلة لكأس العالم للأندية حالات إلغاء عقد الإيجار الإلكتروني أنمار الحائلي: كتيبة نمور الاتحاد لا يُمكن إيقافها ضبط مواطن صدم جهاز رصد آلي عمدًا بأحد المسارحة الإنذار المبكر : رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض التعادل السلبي عنوان الشوط الأول من مباراة الوداد الرياضي ضد الهلال
نبه المركز الآلي للإنذار المبكر أهالي منطقة الرياض من رياح نشطة وأتربة مثارة تستمر، اليوم السبت، حتى الساعة الحادية عشرة بالتوقيت المحلي.
وتشمل الحالة الجوية كلًا من الأفلاج، الحريق، الخرج، الدرعية، الدلم، العاصمة الرياض، ثادق، حريملاء، ضرما، مرات، حوطة بني تميم.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، الحدود الشمالية، والجوف والأجزاء الداخلية من مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة والباحة، كما لا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، الحدود الشمالية والجوف، والفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على مرتفعات جازان، عسير والباحة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وغربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى المتر والنصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر والنصف، وحالة البحر خفيف الموج.