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الإنذار المبكر ينبه أهالي القنفذة والليث

2023-02-03 الساعة 11:29
الإنذار المبكر ينبه أهالي القنفذة والليث
المواطن - فريق التحرير

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نبه المركز الآلي للإنذار المبكر أهالي محافظتي القنفذة والليث في منطقة مكة المكرمة من تقلبات الأحوال الجوية خلال الساعات القادمة.

تنبيه الإنذار المبكر

وقال المركز في تنبيه حديث له إن الحالة المتوقعة تبدأ من التاسعة صباحًا اليوم الجمعة وتمتد حتى الخامسة مساءً من نفس اليوم، مشيرًا إلى أن الحالة تتمثل في رياح نشطة وأتربة مثارة، موضحًا التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل النشاط في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

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توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لتكون الضباب على مرتفعات جازان، وعسير والباحة، فيما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض ونجران يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية بسبب الأتربة المثارة. كما لا يستبعد تكون الصقيع على أجزاء من مناطق تبوك، حائل، الحدود الشمالية والجوف.

 سرعة الرياح

وأشار التقرير إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية الى شمالية غربية بسرعة 20-40كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وشمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية تتحول تدريجيًا إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر الى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

 

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