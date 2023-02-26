الاتحاد الأكثر استحواذًا بالجولة الـ18

قدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد أداء لافتًا ضمن منافسات الجولة الـ18 “جولة يوم التأسيس” من دوري روشن السعودي، لينجح في تصدر قائمة مميزة.

الاتحاد في صدارة القائمة

وكشف حساب دوري روشن السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أعلى 5 فرق استحواذًا للكرة، وجاء الاتحاد في الصدارة بنسبة 69%، حيث تألق أمام الرائد في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في المركز الثاني بقائمة الأعلى استحواذًا على الكرة خلف الاتحاد بنسبة وصلت إلى 66%، يليه أبها بنسبة بلغت 64%، ثم النصر بنسبة 62%، يليه الخليج بـ56%.

جدول ترتيب الدوري

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري روشن السعودي بعد نهاية منافسات الجولة الـ18، كالتالي؛ النصر في الصدارة بـ43 نقطة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد، ثم الشباب بـ40، الهلال بـ32 نقطة، وبفارق نقطة عن التعاون.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح المركز السادس بـ28 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن ضمك وأبها والطائي، يليه الرائد بـ21 نقطة، ثم الفيحاء بـ20 نقطة، يليه الاتفاق برصيد 19 نقطة، بالتساوي مع الوحدة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الخليج في المركز الـ14 بـ16 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن العدالة، فيما يتذيل الباطن جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 6 نقاط.